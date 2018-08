Weindorf Stuttgart: Das sind die jungen Wilden

Die karierte Tischdecke, der Vesperteller und damit die Gemütlichkeit der ländlichen Besenwirtschaft: Einmal im Jahr hält diese Form der Festivität Einzug in der Stuttgarter Innenstadt. Wo sonst die ­Jugend Party macht, der CSD durch die Straßen brummt, Elektro und Techno gespielt werden, die Nacht auch am Morgen gefeiert wird, sitzen plötzlich ältere Generationen in Lauben und schlotzen in aller Ruhe ihr Viertele. Das Weindorf war immer ein bisschen auch Vergangenheit. Mit diversen Ausnahmen: Denn die Jüngeren strömten halt auch immer zahlreicher auf dieses Event in der City – und feierten eben im Freien anstatt in der Holzhütte.