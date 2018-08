Jungwinzer entern das Weindorf: Daniel Kuhnle

Dies alles könnte nun den Eindruck erwecken, dass in Strümpfelbach nur wenig vorwärts geht. Aber weit gefehlt! Denn der schwäbische Schaffer ist auch ein Tüftler. Und so hat Werner Kuhnle schon immer über den Tellerrand hinausgeschaut. Zum Beispiel machte er in der Region den ersten Strohwein, bei dem die Trauben vor der Vergärung auf Stroh getrocknet werden, damit ein tiefgründigeres Produkt entsteht. Den Vogel abgeschossen hat nun aber der Sohn. Daniel Kuhnle packte den Wein in Dosen! Er habe mit seinem Bekannten Uli Brunner geplaudert, der viel in China unterwegs ist. Und der hat ihm davon erzählt, wie er versuche, Nahrungsmittel in kleine Perlen zu packen, in sogenannte Alginatkapseln. Daniel Kuhnle dachte sich sofort: Für Wein wäre das doch perfekt. Also tüfftelte er los, das Resultat waren die in Wurstdosen gepackten Weinperlen. In schöner Optik, weil man in diesem Blech eher 200 Gramm Schinkenwurst erwarten würde als Wein.