Restauranttest: Das V-Bandits in Ludwigsburg

Fehlt noch der süße Abschluss. Schon von draußen ist der Blick auf die Kuchentheke gefallen – eine Augenweide für Naschkatzen. Am Testabend sind unter anderem Käsekuchen, Marmormuffins und Quinoa-Pudding zu haben. Wir entscheiden uns für sündige Schwarzwälder-Kirsch-Donuts­, üppig mit Sahne und Streuseln garniert und nach mehr schmeckend, sowie Schoko-Cookies, die so sind, wie sie sein sollen: außen kross, innen wunderbar saftig. Die würden freche Meerkatzen sicher­ gern stibitzen. Nach ihnen, in Süd­afrika wegen dieser Unart auch als Bandits bekannt, ist das Lokal benannt. Denn mit einem Teil ihrer Einnahmen unterstützen Nada Touma und Lisa Bakavos in Südafrika ein Schutzprojekt für die Affenart.