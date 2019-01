Die Top 10 der Restauranttests im Jahr 2018

Gerhard Nölly hat einst in der Speisemeisterei gekocht wie auch in einigen anderen Sternerestaurants in seinen Wanderjahren. Längst aber ist er in den Hasen in Herrenberg heimgekehrt, den er jetzt mit seinen Geschwistern von den Eltern übernimmt. Das Restaurant in dem Gebäude aus dem 16. Jahrhundert ist nach der Renovierung im Sommer so modern wie die Küche, von deren „fast sternewürdigen“ Vorspeisen der Tester begeistert war, aber auch vom Rostbraten, „perfekt medium nach traditionellen Maßstäben“. Das alles zu sehr fairen Preisen, die zu viereinhalb Sternen für die Küche führten. Auch ein Italiener hat es in die Top 10 geschafft – Francesco Romeo mit seinem Ristorante in Remshalden. Die Wartezeit aufs Essen beim Testbesuch war zwar etwas lang, dafür freute sich die Kritikerin über „Klassiker, die man selten bekommt“ wie die Caponata. Auch saftige Venusmuscheln und butterzartes Rinderfilet kamen sehr gut an.