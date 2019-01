Die Neue Dönastie in Stuttgart

Das lief Bombe an in Tübingen, die junge Crew kam anfangs kaum hinterher. Und hat jetzt nach Stuttgart expandiert: In der Kronenstraße, direkt neben dem Hotel Unger am Hauptbahnhof, gibt es die Neuerfindung des Döners. Und die zeigt noch vor dem ersten Bissen eines: Fast Food wird im Jahre 2019 noch faster. In der Neuen Dönastie ist die Fast-Food-Zukunft zumindest schon da – Verzicht auf Plastik inklusive. Bestellt wird an der Theke oder an modernen Touchscreens, wahlweise kann auch per App zum Wunschzeitpunkt geordert werden. Man zahlt per EC-Karte, bekommt einen Bestellschein mit Nummer, wartet, futtert. Drei BWLer, einer aus der IT-Branche und mit Marcel Gindner ein Koch, der zuletzt sieben Jahre im Sternerestaurant Friedrich Franz in Heiligendamm arbeitete: Die ungewöhnliche Crew steht selbst hinter der Theke ihres neuen Stuttgarter Babys, jeder hilft überall mit.

Ihre Döner-Variation kommt in acht Varianten ins Brötchen, darunter die „überarbeitete Legende“, die dem Original noch am nächsten kommt. Neu für Stuttgart auf der Karte ist ein Döner mit Trüffelsoße, die Bowls und Salate gibt es ebenso wie die Möglichkeit, den Wunschdöner zusammenzupuzzlen. Das ist alles sehr durchdacht, durchgestylt und nach modernsten Marketing-Maßnahmen designt. Es ist aber vor allem eines: Echt lecker. Und spätestens wenn man sich beim Verputzen der kleinen Kunstwerke mit Soße vollkleckert, ist auch das echte Döner-Feeling da.

mahlzeit sagt: Unbedingt testen! Wir kommen auf jeden Fall auf einen Besuch vorbei. 🙂