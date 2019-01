Der vegane Starkoch weiß: „Schmecken muss es!“

Der rote Gang liest sich auf der Menükarte so: „Geräuchertes Nachtschattengewächs trifft Kern aus Ostasien.“ Die rote Soße stammt – genau! – von der Roten Bete. Später gibt es unter anderem noch „Powerknolle und Fermentiertes mit süßer Überraschung“. Wenn Gemüse nicht schmeckt, sagt Copien, liegt es nicht am Gemüse. Sein Spezialgebiet ist die neue pflanzliche Küche. Aber was ist, wenn der Heißhunger auf einen „Bolla Fleisch“, wie der Schwabe sagt, aufkommt? „Das ist meist Heißhunger auf was Deftiges“, sagt der 36-Jährige. Sein Tipp: „Auch ein rauchiges Pilz-Kartoffel-Gulasch mit Knödl befriedigt diesen Heißhunger.“

Weder in der Einladung noch auf dem Programm des Abends stand, dass ein veganer Koch mit einem Team aus zwölf Köchen und Küchenhelfern (alle machten ohne Honorar mit!) das Galamenü verantwortet. Fleischfans sollten nicht abgeschreckt werden, sondern staunen, wie phänomenal gesundes und nachhaltiges Essen schmeckt. Für einen vollmundigen Geschmack, rät Sebastian Copien, sollten fünf Geschmacksrichtungen dabei sein: süß, sauer, salzig, bitter, umami. Umami ist japanisch, wird pflanzlich gewonnen und kommt etwa in der Sojasoße vor. Zu diesen fünf Geschmacksrichtungen zählt der 36-Jährige noch ein Plus: Schärfe! Besonders gern arbeitet er mit Röstaromen. Sein Motto: heftig deftig.