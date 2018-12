Weinführer überschlagen sich mit Lob für Württemberg

„Es scheint, dass man als Weinkritiker zu einer aussterbenden Spezies gehört und dass wir uns bald neben Berggorilla und Sumatra-Nashorn auf der Liste der besonders gefährdeten Arten wiederfinden.“ Etwas Zorn schwingt mit in Gerhard Eichelmanns Vorwort zu „Deutschlands Weine 2019“. Frust nicht über die Weine, sondern über seinesgleichen, über Tendenzen zu Lobhudelei. „Die Inflation galoppiert. Jeder noch so banale Wein muss heute mindestens 90 Punkte erhalten.“ Nach der Präsentation der vier wichtigsten Weinführer Deutschlands wird sich der Mann des betont kritischen Weinverstandes bestätigt fühlen von einer Bewertung, die als größte Sensation in diesem Jahr gelten darf: Der „Gault&Millau-Weinguide Deutschland“ hat für einen Württemberger die Traumnote 100 Punkte ausgepackt. Für den 2011 Brut nature des Fellbacher Weinguts Aldinger. „Der ideale Partner für eine Champagner-Blindverkostung“, schwärmen die Tester. „Er ist ausgewogen, vielschichtig – einfach perfekt.“

Lob hat es für den längst ausverkauften 50-Euro-Sekt auch von den anderen drei maßgeblichen Weinführer gegeben. Auch bei „Vinum“ und „Falstaff“ blieb allerdings die Kirche quasi im Dorf, und die Wertung für den Topsekt mit Luft zur finalen Perfektion lag im Bereich von ebenfalls ehrenwerten 93 bis 94 Punkten.

Auch ohne 100er-Wertung siedelt Eichelmann das Weingut Aldinger („Wieder einmal eine starke Kollektion“) – zusammen mit dem Bönnigheimer Weingut Dautel – bei fünf Sternen in der Weltklasse an. Mit viereinhalb folgen in Württemberg die Remstäler Haidle (Stetten) und Schnaitmann (Fellbach). Und auch unter den 13 Vier-Sterne-Betrieben finden sich weitere elf aus der Region Stuttgart.