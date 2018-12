Das Formosa Kokishin: Ramen-Nachschub am Gerber!

Ramen, das bedeutet übersetzt so viel wie: Kommt jetzt auch mal in Stuttgart an. Zwar gab es schon vor vielen Jahren einen Ramen-Shop in diesem sonderbaren Rondell an der Treppe zur U-Bahnhaltestelle Rathaus, für den großen Foodie-Hype hat es damals nicht gereicht. Verständlich: Die Suppen waren nicht gerade das Gelbe vom Ei, Instagram steckte damals noch in den Kinderschuhen.

Die Ankunft von Ramen 8 hat das geändert und auch im Kessel einen kleinen bis mittleren Hype ausgelöst. Wie gewöhnlich mit der üblichen Verzögerung einiger Jahre, die zwischen dem Aufkommen eines solchen Trends in New York City oder London und dessen Ankunft im Schwäbischen liegt. Das ist beileibe nichts Schlimmes, mer hen ja Zeit! Und wenn man bedenkt, dass Ramen vor 150 Jahren aus China nach Japan kam, dann sind wir hier ja sogar recht flott dabei.