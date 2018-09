Burger Place Zuffenhausen: Der schärfste Burger Stuttgarts

Ein Burger-Laden wie man ihn in Kanada häufig findet: So einen wollte Markus Breuer vor drei Jahren auch in Stuttgart eröffnen. Acht Jahre hatte er zuvor mit seiner Familie als Auswanderer in Kanada verbracht. Die Original-Deko für das Burger Place in Zuffenhausen brachte er daher gleich mit, die Gepflogenheiten eines Diners auch: gemütlich soll es sein, auf distanziertes Siezen wartet man hier vergeblich. Beim Fleisch und Gemüse setzt Breuer allerdings auf regionale Qualität.