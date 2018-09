Kässpätzle statt Sterneküche: Neuausrichtung im Monrepos

In diesem Sommer nämlich war zum ersten Mal seit langer Zeit der zur Gutsschenke gehörende Biergarten nicht mehr nur sporadisch, sondern dauerhaft geöffnet – und bestens besucht. „Wir sind sehr, sehr happy“, sagt Sommerrock, der mit diesem – gewissermaßen niederschwelligen – Angebot all jene anziehen will, die sich ohnehin auf der Domäne Monrepos aufhalten: Fischer, Reiter, Golfer, Bootlesfahrer, Spaziergänger. „Schade, dass der Sommer nun zu Ende geht“, sagt Sommerrock, der es bei aller Freude schade findet, dass Ben Benasr die Gutsschenke verlassen hat.

Doch der bisherige Küchenchef will weiter auf Sterneniveau kochen und hat vor, das künftig in Frankreich zu tun, sagt der Hoteldirektor. Der neue Küchenchef heißt Tobias Langer. Er war bisher für die Hotelgastronomie sowie das Catering zuständig und verantwortet nun zusätzlich die Gutsschenke. Langer, betont sein Chef, habe bereits in Sternerestaurants gearbeitet, arbeite also auch auf gehobenem Niveau.

Das Schlosshotel wird von der Famile Finkbeiner betrieben, die es mit der Traube Tonbach im Nordschwarzwald zu Ruhm und Ehre gebracht hat. Finkbeiners haben das Hotel im Jahr 2014 vom Haus Württemberg gepachtet, dem das Anwesen Domäne Monrepos gehört.