Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Ausgefallenes auf dem Teller

Kutteln mit Krabben

Einige Meter weiter werden wir erneut fündig: Am Stand der „Stuttgarter Stäffele“ fällt unser Blick auf „Kutteln mit Krabben“ für 8,50 Euro. Wir schauen uns verwirrt an, wundern uns über die Kombination und bestellen. Wenig später halten wir wirklich Innereien mit Fisch in der Hand – nichts für den schwachen Magen. Nach mehreren Löffeln ist klar: Die sauren Kutteln sind wirklich lecker (für den, der es eben mag) aber die Krabbenbeilage muss nicht unbedingt sein. Das scheinen auch die Gäste so zu sehen: „In den letzten drei Tagen haben wir nur vier Teller davon verkauft“, sagt eine Mitarbeiterin am Stand. „Kutteln in Calvados“ verkaufe sie dagegen öfter.