So geht es mit Besitos weiter

„Das bedeutet auch, dass wir uns für das Besitos an manchen Standorten etwas kleinere Locations, die eben dieses authentische Flair besser transportieren, wünschen. Deshalb halten wir in Stuttgart nach der Schließung die Augen nach neuen potenziellen Örtlichkeiten für das Besitos offen“, so der Geschäftsführer weiter. Derselbe Ansatz gelte auch für das Besitos in Ulm, das ebenfalls geschlossen ist. Welches Restaurant also in die alten Räumlichkeiten einziehen wird und wo in Zukunft wieder Tapas in gemütlicher, spanischer Atmosphäre serviert werden, wird sich wohl in den nächsten Wochen zeigen.