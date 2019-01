Tapas-Restaurant Besitos schließt

Im Besitos in Stuttgart ist Schluss mit Tapas und Cocktails. Die Restaurantkette, die noch weitere Lokale in Mainz, Karlsruhe und Würzburg hat, hat seine Türen am Rotebühlplatz bereits fest verschlossen. Auch das Besitos in Ulm verkündet auf seiner Homepage die Schließung. Vor zwei Tagen schrieb das Stuttgarter Restaurant auf Facebook: „Liebe Stammgäste, Freunde und Fans des Besitos Stuttgart, leider müssen wir euch heute mitteilen, dass wir ein letztes Mal die Türen des Besitos geschlossen haben. Dieser Schritt fällt uns sehr schwer, da wir unser Besitos und euch alle sehr lieb gewonnen haben. Aber wo sich eine Türe schließt öffnet sich eine Neue! Ganz bald wird an dieser Stelle ein neues Restaurant unsere Räumlichkeiten beziehen, bleibt gespannt. Wir danken euch für eure jahrelange Treue und seid versichert, man sieht sich immer zweimal im Leben.“