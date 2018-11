Neuer Landesrekord! Moritz Haidle und die 304 Oechsle

Das Produkt nennt sich Trockenbeerenauslese, in Fachkreisen nur TBA und ist für den jungen Winzer „die große Kunst“ beim Weinbau. Mit solchen Produkten haben deutsche Winzer Weltruhm erreicht. Einen Eiswein zu produzieren sei schon etwas besonderes, aber dazu gehöre auch Glück. Bei der Trockenbeerenauslese komme es umso mehr auf die Qualität der Trauben an. Und die Arbeit ist ungleich intensiver. Für die Rekordernte war das gesamte Weingut auf den Beinen, mit knapp 30 Lesehelfern war Moritz Haidle im Weinberg unterwegs. Bewaffnet mit Pinzetten und Zeckenzangen! Denn bei dieser Art der Weinlese werden nicht die ganzen Trauben entfernt und in den Eimer geworfen, nur die verschrumpelten, rosinierten Beeren kommen ins Körbchen. An Stellen, an denen man die ganzen Beeren abgeschnitten hat, musste halt in zwei Eimer geerntet werden. „Das ergibt dann ultrawenig Ertrag“, sagt Moritz Haidle, der eine genaue Mengen gar nicht Preis geben will. „Aber es sind unter 50 Liter.“