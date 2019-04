Das Weingut Gold feiert die neue Kelter

Das Problem war nur der Platz. Deshalb begann Leon Gold letztes Jahr mit dem bislang größten Projekt in der Geschichte des Winzers: Der Bau einer neuen, überwiegend unterirdischen Produktionshalle. Die war nötig, denn „durch die Gründung des eigenen Weingutes ohne eigene und geeignete Räumlichkeiten“, so erzählt uns Leon Gold, „war das ein notwendiger Schritt, um den Weinbau und somit auch den Erhalt der Kulturlandschaft langfristig zu sichern.“

Gold ist kein Winzer aus einer Weinbaufamilie, die die Hänge seit Generationen bewirtschaftet. Er ist die Gold-Generation eins, weswegen zu Anfang nur kleine Brötchen gebacken werden konnten. „Wir hatten anfangs einen Teil unserer Weine in einem alten Gewölbekeller ausgebaut“, fährt er fort. „Der ist jedoch auch schnell an seine Kapazitätsgrenzen gekommen und wir mussten in eine Industriehalle ausweichen.“ Dennoch blieb er ein Fan des kühlen und dunklen Gewölbekellers, weswegen auch die neuen Produktionsräume organisch in die Umgebung eingebettet wurde und überwiegend unterirdisch angelegt wurde. „Wir wollten ein Gebäude bauen, das sich harmonisch in das Landschaftsbild einfügt und dennoch reichlich Platz bietet.“