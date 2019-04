Soft-Eröffnung: Die ersten Burger aus dem Burgerheart

Später als ursprünglich geplant sind am Montagabend in der neuen und bisher einzigen Stuttgarter Burgerheart-Filiale an der Tübinger Straße die ersten Burger serviert worden. Getestet und für gut befunden: der „Chuck Norris“ mit 100 Prozent Beef und Bacon (8,50 Euro). Der Andrang geladener Gäste war groß, die Belüftungsanlage ist bei der Premiere an ihre Grenzen gestoßen. Die technischen Probleme sollen aber laut Geschäftsführer Nima Nafeei behoben sein, wenn an diesem Mittwoch ein softer Probelauf startet, ehe dann das Burgerheart am 25. April offiziell eröffnet wird.