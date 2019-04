„Grill & Glut“ gibt’s ab sofort am Kiosk

Die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten bringen die vierte Ausgabe von „Grill & Glut“ auf den Markt – auf 76 Seiten gefüllt mit Rezepten für Leckereien – und mit jeder Menge Tipps für einen entspannten Tag am Grill.

Mit der neuesten Ausgabe von „Grill & Glut“ will die Redaktion ihre Leser durch die kommende Grillsaison begleiten. Beispiele gefällig? Plötzlich stehen Freunde vor der Tür stehen und wollen grillen. Kein Problem, im Magazin stehen die Tipps, wie ein spontaner Abend am Rost ein Erfolg werden kann. Sollte man bisher nur Gelegenheitsgriller sein, kann ein Workshop in einer Grillschule weiterhelfen. Die „Grill-&- Glut“-Redaktion hat Teilnehmer auf ihrem Weg zum Profi beobachtet. Niemand grillt für sich alleine, Grillen ist ein sozialer Event. Einige Stuttgarter haben ihre Lieblings-Plätze und ihre Erlebnisse, die sie dort hatten, verraten. Nicht zu vergessen das Thema Nachhaltigkeit: Warum billige Einweggrills, Plastikgeschirr und mehrfach eingeschweißtes Fleisch tabu sind.