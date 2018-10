Rezeptcheck: Rosenkohl mit Salzzitronen und Granatapfel

Was ist das für ein Buch?

Der Erfolg ihrer Kochbücher ist berechtigt: Nigella Lawson hat in ihrem Buch „Nigella lädt ein“ Rezepte gesammelt, die einfach sind, die locker in den Alltag integriert werden können und die gut für Gäste sind. Die Reihenfolge der Gerichte scheint fast schon zufällig zu sein. Eine Einteilung – etwa in Gemüse, Fleisch, Fisch – gibt es bei ihr nicht. Aber am Schluss kommen die Desserts (oh, Sticky Toffee Pudding).