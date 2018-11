Das Revival einer Cocktailbar in der Kleinstadt

Von September an hatte die Location im Sinne einer Speak-Easy-Bar ohne Schild an der Tür geöffnet und sich in der Kleinstadt schnell rumgesprochen. Seit dem 31. Oktober ist das Downstairs, zu dem eine steile Treppe hinabführt, ganz offiziell eröffnet.

Der Betreiber ist kein Unbekannter in der Kirchheimer Gastroszene: Zehn Jahre lang mixte er die Drinks hinter dem Tresen der Bar Hemingsway’s, die 2015 schloss. Nun versucht es der gelernte Restaurantfachmann und hauptberufliche Sommelier mit der eigenen Bar im Gewölbekeller. „Einfache Drinks aus wenigen, hochwertigen Zutaten und Cocktail-Klassiker – das ist unsere Stärke. In Kirchheim gibt es bisher nichts mit Großstadt-Flair. Das wollen wir ändern.“ Noch eine Stärke ist übrigens der ausgesprochen zuvorkommende Service: Bei einem Besuch wird den Gästen reichlich Wasser auf Kosten des Hauses nachgeschenkt, sodass die sich ganz auf ihre Cocktails konzentrieren können. Und wem’s nicht schmeckt, für den versuchen Malina und sein Service-Team das Passende zu finden.