Grosse Weinmesse in den Wagenhallen

Am Konzept seiner Hausmesse ändert sich indes nichts. 61 Winzer aus sieben Ländern werden am 10. und 11. November 2018 ihre besten Erzeugnisse in den Wagenhallen präsentieren. Die Besonderheit: Im Vergleich zu vielen anderen Messen sind die Produzenten selbst anwesend, um ihre Weine auszuschenken. „Nicht wenige von ihnen nehmen eigens für die Messe weite Anfahrtswege auf sich. Paula Andrade vom Weingut Barbeito kommt in diesem Jahr beispielsweise von Madeira zu uns“, sagt Kreis. Für ihn ist wichtig, dass seine Hausmesse Wein „ohne Filter“ erlebbar und verständlich machen will. „Wenn man die Winzer dahinter kennenlernt und spürt, wie diese Menschen ihren Wein leben, dann ändert das alles“, ist er sich sicher.

Das (und der Messerabatt von zehn Prozent) gilt im Übrigen für Fachpublikum wie für private Weintrinker gleichermaßen. Die können sich laut Kreis, der selbst einen kleinen Weinberg am Schimmelhüttenweg bewirtschaftet, auf manch vinophiles Highlight freuen: „Einen Schwerpunkt bilden Loire-Weine, darunter mit der Domaine des Terres Blanches auch einer unserer spannendsten Neuzugänge. Zudem haben wir mit Pouillon einen der besten Champagnerwinzer vor Ort. “Nicht zu vergessen natürlich deutsche Top-Weingüter wie Dr. Heger, Künstler, Zimmerle, Dautel oder Aldinger, die im neuen Gault&Millau-Weinguide als erstes Weingut überhaupt die vollen 100 Punkte mit einem Crémant abgeräumt haben.

Man könnte also auch sagen: Wer Bock auf hochwertige Weine von einigen der besten Winzern Europas hat, der ist am Wochenende in den Wagenhallen richtig aufgehoben. Und wer die Tickets über Eventbrite kauft, spart sich nicht nur das Anstehen an den Messetagen: Mit der schönen „Bring a Friend“-Option gibt es auch drei Tickets zum Preis von zwei. Gemeinsam verkostet es sich eh am besten.