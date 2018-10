Stern weg, Koch weg, Haus geschlossen

Es ist die logische Konsequenz einer Entwicklung, die sich seit dem Frühsommer abgezeichnet hat: Die Alte Post in Nagold schließt zum 1. November. Damit endet ein längeres Hin und Her, in dem versucht wurde, Gourmetküche in der zweitgrößten Stadt im Landkreis Calw zu etablieren. Stefan Beiter hat dem markanten Traditionshaus in der Fußgängerzone seit dem Frühjahr 2016 einen vermutlich letzten Höhenflug beschert, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern. Doch wegen Personalmangel – wie es heißt, stand Beiter mehr oder weniger alleine in der Küche – wurde der Gourmetbereich in der oberen Etage des Hauses bereits im Juni­ dieses Jahres geschlossen und der „Stern zurückgegeben“. Das Bistro Luz im Erdgeschoss öffnet an diesem Mittwoch zum vorerst letzten Mal – dann bleibt das gesamte Haus bis auf Weiteres geschlossen.

Weil es nicht die Mission eines Spitzenkochs sein kann, tagein, tagaus Flammkuchen, Cordon bleu und Risotto zu verkaufen, geht Beiter seiner Wege. Schließlich war er im Restaurant Esszimmer in Coburg seit 2009 ununterbrochen mit einem Stern des „Guide Michelin“ geehrt worden. Auch Restaurantleiterin Marina Hentsch war zuvor in Spitzenhäusern beschäftigt. Beide werden aller Voraussicht nach wieder eine angemessene Anstellung finden.