Das Café Galao hat wieder geöffnet

Der Innenraum des Café Galao an der Tübinger Straße ist nach monatelanger Sanierung wieder für Gäste geöffnet. Das bestätigt Reiner Bocka, der Inhaber des Szenecafés. Die Stadt habe die Statik der durch ausgetretenes Wasser lädierten Stützmauer jüngst bestätigt. Das Galao erfülle nun für alle Bedingungen der Verwaltung, um den Innenraum wieder bespielen zu können, erklärt der Inhaber des Cafés.

Das Galao gilt als beliebter Szenetreffpunkt. Bocka gab im Juli bekannt, dass er und seine Mitarbeiter bei Arbeiten an der Toilette des Lokals schwere Schäden an der dahinter liegenden Mauer festgestellt hatten. Alte Rohre in dem laut Bocka 1904 errichteten Gebäude waren undicht geworden. Das Wasser ließ die Fachwerkmauer modern. Zunächst war das Ausmaß des Schadens für das Café Galao so unklar wie der Termin der Wiedereröffnung. Der Ausfall des für gastronomische Betriebe sehr wichtigen Sommers aufgrund der Betriebsschließung bezeichnete Bocka im Juli als „Katastrophe“ für das Szenecafé. Ihm gelang es, aber auch mit Unterstützung benachbarter Gastronomien den Außenbetrieb des Cafés wieder aufzunehmen. Bocka bedankte sich für die Hilfe anderer Lokale. Sie hatten seinen Gästen die Benutzung ihrer Toiletten erlaubt.