Noch ein internationaler Preis für den Ginstr

Die beiden Gin-Brenner Markus Escher und Alexander Franke haben am Donnerstag in London freudestrahlend die Gin & Tonic-Trophäe der International Wine & Spirit Competition entgegengenommen. Damit geht die Auszeichnung, die es seit fast 50 Jahren gibt, zum ersten Mal nach Deutschland. Der „Ginstr“, der unter anderem aus Cannstatter Mineralwasser und Wacholderbeeren aus dem Rems-Murr-Kreis besteht und in Schwaikheim gebrannt wird, konnte sich gegen mehr als 600 Gin-Marken aus der ganzen Welt durchsetzen.