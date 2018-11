Neueröffnung: Richter’s serviert Gaisburger Marsch Sylt Style

Gut Ding will Weile haben: Ursprünglich wollte René Richter sein Fine Dining schon im März eröffnen. Er hatte die Location an der Friedrichstraße von Romulo Kurányi übernommen, der mit seinem H’ugo’s Insolvenz anmelden musste. Doch wegen eines spät entdeckten Wasserschadens hat sich alles in die Länge gezogen. Der Boden musste raus, das Lokal wurde komplett renoviert – was den Räumlichkeiten aber nicht geschadet hat. Bis auf die gefaltete Decke ist jetzt alles ganz schön anders im ehemaligen H’ugo’s: mit edlen Polstern, vornehmen Sitznischen und schweren Vorhängen. Auch die Kulinarik zeigt sich komplett neu. Statt Pizza, Pasta und Co. gibt es zum Beispiel Gaisburger Marsch Sylt Style – Richter hatte zuvor viele Jahre lang das Kamp’ner Pesel betrieben –, Lammcarré von Donald Russell oder Nordseesteinbutt und Hummer auf Schmorgurken und Kartoffelmousseline, dies zum Spitzenpreis von 48 Euro. Natürlich darf das US-Prime Rib-Eye (49 Euro) nicht fehlen. Erfreulich ist, dass ganz im Sinne der Nachhaltigkeit auch Txogitxu angeboten wird (38/49 Euro) – zartes Filet von der sogenannten Oma-Kuh.