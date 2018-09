Neue Gastronomie im Mercedes-Museum: Bayerisch-holländische Feinkost

Gastronomischer Neuanfang im Mercedes-Benz-Museum: Wie mahlzeit.city vorab erfahren hat, wird ab 1. Januar 2019 in Bad Cannstatt von einer Firma gekocht, die zwei Branchenriesen extra zu diesem Zweck gegründet haben. „Zum Januar 2019 übernimmt das Kooperationsunternehmen V&K Tailor Made Catering. Das ,V’ steht für Vermaat, Branchenführer bei museumsgastronomischen Einrichtungen in den Niederlanden, das ‚K’ für Feinkost Käfer, eine in Deutschland renommierte Größe in Feinkosthandel, Gastronomie und Party-Service“, bestätigt Miriam Weiss, Leitung Classic Communications Mercedes-Benz-Museum, auf Nachfrage.

Das kulinarische Joint Venture wird in Stuttgart von einem alten Bekannten geleitet: Gerd Schmid, bis vor kurzem Geschäftsführer der Speisemeisterei in Hohenheim, verantwortet künftig die Museums-Gastronomie. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe. Tailor Made hatte jemanden gesucht, der sich in Stuttgart auskennt“, sagt Schmid, der sich vor wenigen Monaten noch unschöneren Themen widmen musste: Schmid hatte in der Speisemeisterei Insolvenz anmelden müssen. „Umso glücklicher bin ich jetzt über den Neuanfang, nachdem wir die Speisemeisterei erfolgreich abgewickelt haben.“