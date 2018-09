Was tun mit dem vielen Obst? Wir geben Tipps

Mus, Kompott, Brot, Kuchen, Torten – Doris Hoinkis hat so viele Rezepte parat, dass die Auswahl schwerfällt. Sie ist auch in diesem Jahr fleißig gewesen: Die Regalböden biegen sich geradezu unter den vielen Weckgläsern, die Hoinkis mit verarbeitetem Obst gefüllt hat. „Ich habe, wegen des großen Segens an Früchten, zum Schluss Apfelmus nicht nur eingefroren, sondern auch eingeweckt“, erzählt sie. Dafür das fertige Apfelmus in Weckgläser geben und bei 90 Grad im Ofen 25 Minuten eindünsten. „So hat man es schnell zubereitet, und es schmeckt hervorragend, nicht zu vergleichen mit einem Fertigprodukt“, sagt Hoinkis und hat noch weitere Tipps: „Äpfel geraspelt einfrieren, dann kann man damit gleich Kuchen oder Puffer machen.“ Und Apfelscheiben, angebraten in Butter, passen gut zu Fleischgerichten. Mit Apfelkompott lassen sich auch gut Krapfen füllen, erzählt Hoinkis: „Das hat meine Oma früher auf Weihnachten hin gemacht.“