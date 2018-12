In Ludwigsburg gibt’s Exklusives aus der spanischen Küche

Im Inneren des Ladens mit dem Namen „Sabor Iberico“, was so viel heißt wie iberischer Geschmack, gibt es allerdings nicht nur Wein und Spezialitäten zum Mitnehmen: an vier Tischen und entlang der Wand können sich die Gäste auch hinsetzen, Wein schlürfen und Oliven picken. Außerdem gibt es eine Karte mit spanischen Tapas, kalten und warmen Häppchen. „Zusätzlich zur regulären Karte haben wir täglich wechselnde Tapas im Angebot“, so der Inhaber. Etwa Tequeno, kleine Teigtaschen mit Käse aus Venezuela, Tintenfisch mit Kartoffeln oder die landestypische Paella.

Etwa fünf bis acht Tapas gebe es täglich im Angebot. Die Häppchen stelle vorwiegend seine Geschäftspartnerin her. „Jeden Tag überraschen wir die Gäste mit etwas Neuem, besonderen aus Spanien, Venezuela oder Argentinien“, sagt Reumann. Mittags gibt es außerdem Panitos, Brötchen gefüllt mit Manchegokäse, mit Chorizo oder Iberico Schinken. Zwischen 2,50 und 3,80 Euro kosten die südländischen Wecken.

Reumanns Geschäftspartnerin hatte früher einen Feinkostladen am Kaffeeberg. „Aber der war zu klein und zu weit weg. „Ich habe das Potenzial gesehen und sie überredet, mit mir den Laden in der Innenstadt zu eröffnen“, sagt Reumann, der erst vor zwei Jahren mit seiner Frau und den beiden Kindern von Venezuela nach Deutschland gezogen ist. Um seinen Kindern eine bessere Zukunft bieten zu können. Auch Claudia Aguila stammt aus Südamerika. Sie ist in Argentinien aufgewachsen.