Imbiss im Königsbau: Martha‘s hat sich vergrössert

Oma Martha wäre bestimmt stolz auf ihre Enkelin Pia Nowotny. Nicht nur, dass sie mit ihrem Namen Pate für das sympathische Stuttgarter Deli Martha‘s an den Königsbaupassagen stand; auch ihre kulinarische Philosophie hallt in den jüngst deutlich vergrößerten Räumlichkeiten wider. „Meine Oma hat immer aus dem, was es gerade im Garten oder auf dem Markt gab, etwas ganz Köstliches gezaubert“, erinnert sich Nowotny mit einem seligen Lächeln.