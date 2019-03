„I love Mauldasch“ eröffnet Pop-Up-Store

Der Pop-Up-Store wird nur wenige Stunden in der Wildunger Straße 40 in Bad Canstatt „aufploppen“. Am 12. April eröffnet der Laden von 16 bis 22 Uhr. Am 13. April ist dann bereits eine „Abschiedsfeier“ von 11 bis 22 Uhr geplant, zu der am Abend eine Band spielen wird.