Restauranttest: Das Stadthotel Waldhorn, Feuer und Holz

Ein Mix aus italienischer und schwäbisch-deutscher Küche hat am Kirchheimer Marktplatz Einzug gehalten. Das Restaurant, das zum rundumerneuerten Hotel Waldhorn gehört, ist ­offen, modern und mit viel Holz gestaltet. Dem Hotel schlägt seit der Eröffnung aufgrund gestalterischer Gründe in der Kleinstadt viel Gegenwind entgegen. Uns interessiert an diesem Abend jedoch nur, ob sich ein Restaurant-Besuch lohnt. Und das ist definitiv der Fall: Der Service zeigt sich äußerst bemüht um die Gäste. Modern und luftig sind die beiden miteinander verbundenen Räume gestaltet, der XXL-Holzofen steht im Durchgangsbereich und versprüht mit den Profis, denen wir beim Pizzabacken zusehen dürfen, heimeligen Charme. An den Tischen geht es trotz der Raumgröße enger als erwartet zu. Jeder Platz ist belegt, der Service bemerkenswert flott und um keine Empfehlung verlegen.