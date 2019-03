Wie viele Burger braucht die Stadt?

Das Phänomen der Burger! Vor einer geschätzten Ewigkeit kamen sie aus den Vereinigten Staaten zu uns, nun erleben sie eine Renaissance. Mit Zahlen lässt sich das nicht belegen, weder die Stadt noch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) erheben ­explizit Daten zu den Schnellrestaurants, die Burger verkaufen. Dennoch ist offensichtlich: Es werden mehr in Stuttgart. Der Dehoga sieht in dieser Entwicklung den Trend hin zu mehr Systemgastronomie. „Gastronomisch bietet der Burger eine große Möglichkeit, man kann standardisieren und variieren“, sagt Sprecher Daniel Ohl. In Zeiten von hohen Kosten und Personalknappheit biete so ein Konzept einen wesentlichen Vorteil: eine geringere Abhängigkeit vom Faktor Mensch, das Produkt und das Ambiente stehen im Vordergrund.

Dazu komme, dass die zweite Burger-Welle gegenüber den Klassikern wie McDonald’s und Burger King auf mehr Qualität Wert legt. Siehe die Neuen in der Stadt. Die Betreiber vom Burgerheart werben mit absoluter Frische, die Macher vom Five Guys ebenfalls. In ihren Filialen sei sowohl das Fleisch als auch das Gemüse frisch, daher gebe es nicht einmal Gefrierräume in den Lokalen, „nicht einmal einen Dosenöffner“. So würden beispielsweise die Kartoffeln jeden Morgen von Hand gewaschen und geschnitten. Bei der Kundschaft kommt diese Botschaft an. Anita Zimmermann-Buder ist 65 Jahre alt und geht nur gelegentlich in diese Art von Restaurant, aber sie erkennt ebenfalls eine Entwicklung: „Ich gehöre ja noch zur ersten McDonald’s-Generation. Deswegen merke ich, wie der Trend bei Burgern immer mehr hin zu Qualität und weg vom matschigen Brötchen geht.“ Diese Entwicklung ist unumstritten. Die bessere Qualität sei relativ leicht zu kommunizieren, also eine gute Werbung. Dennoch lasse sich das angebotene Essen ebenfalls gut und unkompliziert multiplizieren. Wenn ein Koch das Markenzeichen eines Restaurants sei, werde es dagegen schwierig, dieses in einem Fanchise mit mehreren Filialen zu vervielfältigen.