Der Hinterhofgarten – Blutampfer-Pesto

Irgendwann im Spätsommer kamen mir dann noch zwei Samenpäckchen unter. Feldsalat und Blutampfer. Zum Feldsalat komme ich in einem späteren Post zurück. Beides war jedenfalls winterhart und entwickelt sich prächtig. So konnte ich vergangenes Wochenende gut 300 Gramm Blutampfer ernten.

Dieses Knöterichgewächs mit länglich-eiförmig Blättern und markanten roten Stielen und Adern zeichnet sich durch eine säuerlich Frische aus, wenn auch nicht so sehr wie der verwandte Sauerampfer. Schmeckt lecker als Salatbeigabe oder eingearbeitet in ein Omelette. Die Erntemenge gab aber so viel her, dass ich ein Pesto ausprobieren wollte.