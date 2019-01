Stuttgarts bestes Lieferlokal bringt Burger nach Hause

Das Burger-Restaurant Fleischlust ist nach Angaben von Lieferheld bei den Kunden das beliebteste Lieferrestaurant in Stuttgart. Dies hat Lieferheld am Montag mitgeteilt. Demnach habe das Unternehmen einen Algorithmus entwickelt, der Qualität und Zuverlässigkeit einer Essensbestellung analysiere. Zudem würden die direkten Bewertungen der Besteller einbezogen, sowie die Wiederbestellrate, also wie oft Kunden zu einem bestimmten Restaurant zurückkehren, um Essen nach Hause zu bestellen.