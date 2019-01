Neuer Pächter im VfB-Clubrestaurant

„Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel“, sagt Michael Braun. Er hat das Restaurant zum 1. Januar übernommen und will kulinarisch einiges verändern. Auf der Karte will er schwäbische Klassiker mit internationalen Spezialitäten und Pastagerichten kombinieren. Dazu kommen Empfehlungen für besonderes Fleisch und Fisch. Er wolle dem Restaurant im VfB Clubzentrum in Zukunft gastronomisch auf der einen Seite seine „persönliche Note“ verleihen, zum anderen aber auch den Stammgästen gerecht werden.

Braun hat vier Jahre lang die Gastronomie im Mercedes-Benz Museum geführt. Der Vertrag endete zum 1. Januar, seitdem verköstigt Feinkost Käfer aus München die Museumsgäste. Braun ist mit seiner Mannschaft, rund 25 Mitarbeitern, auf die andere Straßenseite gezogen. Dort betreibt er im Neckarpark neben dem „Bistro by Braun“ im Haus des Sports auch die VIP-Bereiche der SCHARRena. Außerdem hat er ein Catering-Unternehmen und versorgt neben anderen die Kantine der Polizei Waiblingen. Das VfB Clubrestaurant unter seiner Regie ist an sieben Tagen die Woche von mittags an durchgehend geöffnet, außerdem betreut Braun die beiden dazu gehörenden Kioske, an denen er neben dem Angebot für Fans an Heimspieltagen bald auch einen täglichen Mittagsimbiss anbieten will.