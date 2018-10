Neue Bar an der Theo: Hotdogs für Nachtschwärmer

Dreieinhalb Jahre haben Knud Scheibelt und Dino Zippe für ihren Traum geschuftet. Am 20. Oktober präsentieren sie den Stuttgartern das Ergebnis. Dann eröffnet in der Theodor-Heuss-Straße 34 die Bar Purple Room. Aber warum eigentlich? Schließlich ist Knud Scheibelt Inhaber der bekannten Schwarz-Weiß-Bar in Stuttgart und Dino Zippe sein Barchef.

Ganz einfach: Die beiden wollten gemeinsam etwas Neues schaffen, etwas, was es so noch nicht gibt. Inspiriert wurden sie dabei von einer Pariser Bar namens Candelaria. „Vorne war eine Tacostation, ist man nach hinten durchgegangen, war man in der Bar“, erklärt Dino Zippe. Essen und Getränke bieten Knud Scheibelt und Dino Zippe auch in ihrem Purple Room an. Dabei machen sie so viel selber, wie sie können; regionale, hochwertige und ausgefallene Zutaten sind ein Muss.