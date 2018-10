Promi-Koch der Woche: Timo Hildebrand

Beim bisschen ist es dann nicht geblieben, als Spieler machte der Meister-Torwart des VfB Stuttgart ja auch keine halben Sachen, immerhin brachte es Timo Hildebrand sogar zu sieben Einsätzen in der Nationalmannschaft. Die Umstellung in der Küche zahlte sich auf jeden Fall aus: die drei Kilo, die der 39-Jährige zu viel auf den Rippen hatte, sind heute wieder wieder verschwunden. Timo Hildebrand entschied sich konsequent für vegane Küche. Natürlich aus Tierliebe – aber auch wegen des Gemüses in der Küche. „Ich hänge das eigentlich nie an die große Glocke“, sagt der Ex-Profi, „weil man sich dann immer dafür rechtfertigen muss.“ Was fast schon irrwitzig erscheint: Sich fürs Nicht-Fleisch-Essen auch noch rechtfertigen zu müssen.