Döner 2.0: Das Palmyra in Stuttgart Mitte

Spezialität des Hauses ist ein ausgezeichnetes Schawarma, das in dieser Form dem allgegenwärtigen Döner durchaus den Kampf ansagen könnte: Mohammed Abu Laban, der mit seiner großen Familie 2014 aus Syriens Hauptstadt Damaskus nach Deutschland kam und das Palmyra mit seiner Familie führt, serviert den Klassiker im dünnen Fladenbrot. Gefüllt mit saftigem Hähnchenfleisch und garniert mit einigen knusprig angegrillten Hähnchenstückchen. Dazu gibt es milde Joghurtsoße und einen pikanten Dip, zudem selbst eingelegtes Gemüse. „Wir machen alles frisch“, betont Abolaban, der schon in Syrien in der Gastro gearbeitet hat. „Unsere Falafel ist aus frischem Humus, unser Brot ist selbstgebacken.“

Eine weitere Spezialität ist Broasted Chicken, eine spezielle Art des Frittierens, die sehr beliebt in der arabischen Welt ist. Pizza und Pide gibt es auch, zudem verschiedene arabische Vorspeisen, die man in Stuttgart auch nicht alle Tage zu Gesicht bekommt.