Lokal startet mit „Rosins Restaurant“ neu durch

Man kann vermuten, dass vorher nicht alles so düster und danach nicht alles so hell war – das gehört zur Dramaturgie solcher Formate. Gedreht wurde die Sendung schon im Juli vergangenen Jahres. „Seither hat sich mit dem neuen Konzept einiges getan“, sagt Soula Bibissidou am Tag nach der Ausstrahlung, „jetzt hoffen wir auf den Werbeeffekt.“ Voll ist der Laden – auf zum Testessen in der neuen Lokalität. Plötzlich steht die Inhaberin Soula Bibissidou grüßend am Eingang, die am Vorabend noch auf dem Bildschirm um ihre Existenz gekämpft hat. Der erste Eindruck ist positiv: War das alte Kaisers zuletzt ziemlich abgerockt, ist die Einrichtung freundlich und hell, ganz wie es in der TV-Sendung zu sehen war. Schon die Fassade erstrahlt in den „Farben des Mittelmeeres“, wie der Sternekoch in seiner Show schwärmt. Die Holzstühle sind bequem, ein wenig fühlt man sich wie in Thessaloniki, der Heimat der Inhaberin.