Drei leckere Rezepte zum Winterende

Kein echtes Wintergericht, aber deftig und sättigend und deshalb eher etwas für kühlere Temperaturen ist der USA-Klassiker Mac and Cheese, also überbackene Maccheroni in einer Käsesauce. Hier ist die Käsesauce in einer veganen Variante zu finden. Wie der Koch die Grundsoße aus Kartoffeln, Karotten und Öl würzt, ist übrigens Geschmackssache. Zurückhaltung ist lediglich bei den Hefeflocken geboten, sonst dominieren sie den Geschmack zu sehr.