Das Burgerheart schlägt bald auch in Stuttgart

Wie viele Burger braucht eine Stadt? Offenbar nie genug. Beim derzeit wohl größten Gastroprojekt der Stadt an der Tübinger Straße, dem früheren Tü 8, wurde jetzt das Geheimnis gelüftet, welcher Betreiber den vorderen Bereich bespielt: die Kette Burgerheart aus Würzburg. Damit kommt nach dem Hans im Glück, der inzwischen fünf Filialen in der Stadt eröffnet hat, der nächste Import aus Bayern nach Stuttgart. Auf ihrer Homepage versprechen die Macher den Schwaben die „besten Burger der Stadt“. Neben den Fleischküchle im ­Brötchen gibt’s noch viel Gegrilltes – ­Smoked BBQ, wie es hier heißt. Das Bur­gerheart sieht sich als lockeren Laden, ­allerdings nicht als Imbiss. Bisher gibt es 16 Filialen unter anderem in Heilbronn, Ulm, Konstanz und Pforzheim.

Samt Innenhof bietet das neue Projekt an der Tübinger Straße Platz für 250 Burger-Fans, im hinteren Bereich entstehen noch einmal 150 Plätze und im Freien sind noch einmal so viele geplant. Auf die Beine gestellt hat dies alles Nima Nafeei, der Betreiber des Café Lis an der Calwer Straße und verschiedener anderer Projekte.