Neue Gastronomie im Mini-Format am Martkplatz

Ein doppelt schönes Lebensgefühl gibt es nun bis September am Marktplatz vor dem Eingang von Breuninger. Wer hier in der kleinen Außengastronomie der Lala Pop-Up Health Bar sitzt, wird nicht nur Smoothes oder Kaffee und Kuchen genießen. Er wird unweigerlich von der Vergangenheit eingeholt. Denn in der Summe ergeben die Teile Marktplatz plus Draußen plus Genuss die Summe Café Scholz. Kurz: Jenes legendäre Cafe vor dem Rathaus, dem fast jeder Stuttgarter nachheult.

Jetzt also das Scholz-Gefühl im Miniformat auf drei kleinen Biertischen samt Bierbänken. Die Betreiber wehren sich jedoch gegen die Reminiszenzen mit dem Scholz. Der alte Stempel passe nicht zu dem neuen Konzept, sagen sie. Doch gegen manches Bauchgefühl kommt man nur schwer an. Auch zu sehen an den Tischen des Lalas. Menschen feiern den Frühling, obwohl er erst in den kommenden Tagen Einzug halten soll.