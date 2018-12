Rasch sind die länglichen Teigstücke zu einem kleinen S geformt, auf einer Seite in eine kleine Schüssel mit Eiweis und dann in eine mit Zucker gestippt. Im Handumdrehen ist das Backblech belegt und in der Röhre. Ute Coquet lächelt und ist zufrieden. Seit Jahrzehnten bäckt sie das Butter-S zu Weihnachten. „In unserer Familie gibt es kein Weihnachten ohne Butter-S“, sagt sie. Auch ihre Großmutter und ihre Mutter buken jedes Jahr in der Adventszeit das kleine Plätzchen.