Neue Anlaufstelle am Marktplatz: Taos Weinbar by Lausterer

Der Name geht noch holprig über die Lippen. Englisch und Deutsch purzeln munter durcheinander in der Taos Weinbar by Lausterer. Wie dem auch sei, ob Taos oder Lausterer: Das von vielen Stuttgartern einst heiß geliebte Bistro in der Bärenstraße hat seit Freitagnachmittag wieder geöffnet. Sechs Monate hat der neue Betreiber Alexander Dohnt das Kleinod im Schatten der Markthalle renoviert. Der 44-Jährige, der im Alter von 25 das Ciba Mato am Wilhelmsplatz eröffnet und vor rund acht Jahren verlassen hat, freut sich, wieder ein Lokal in Stuttgart zu haben. „Ich liebe die Breuninger-Gegend. Das ist vertrautes Terrain seit meiner Jugend.“

Am Donnerstagabend stieß er mit dem neuen alten Küchenteam und einigen Freunden wie etwa dem Schauspieler Wilhelm Schneck auf die soeben unterschriebene Gaststättenerlaubnis an. Das Essen dazu kam aus einer weiteren Stuttgarter Institution: Schweinebauch und Curry spezial vom Brunnenwirt. Spontaner Gast: Helmut Schweimler, Hotel-Erbauer, Hotelier am Schluchsee, Konsul der Republik Kap Verde in Stuttgart und einst Chef im Lausterer. Von 2003 an führte Schweimler hier die Regie – zehn Jahre lang und damit am längsten von allen Pächtern.