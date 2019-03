Ein Pionier verlässt den Kessel: Die Cast-Brauerei zieht um!

„Wenn alles gut läuft, werden wir im Mai oder Juni offiziell eröffnen“, sagt Bleicher. Erstmals lädt der Pionier am Samstag, den 23. März, von 12 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in die neuen Räumlichkeiten. Derzeit ist der Umbau aber noch in ähnlich vollem Gange wie die Planung. Bleicher hat viel vor mit den 1000 Quadratmetern, die ihm bald zur Verfügung stehen werden. „Wir peilen ungefähr 1500 Hektoliter Sud im Jahr an“, erzählt er. Zum Vergleich: In der Schlosserstraße waren es gerade mal 400 Hektoliter, die Menge soll also fast um das Vierfache gesteigert werden. „Und nicht nur die Menge“, so Bleicher weiter. „Wir planen 20 bis 25 verschiedene Biere. Zudem wollen wir die Brauerei auch Gypsy-Brauern zur Verfügung stellen.“ Das sind Brauer ohne eigene Brauerei – und von denen gibt es in Stuttgart jede Menge.