Der Wirt vom Bierhaus West hat das Traditionshaus abgeschlossen

Alexander Laub sitzt vor seinem Restaurant Terrazza am Schlossplatz und schlürft bedächtig ein Viertele. Seit den frühen 1980ern betreibt er das Bistro im Königsbau. „Damals wurde die Königstraße am Schlossplatz gerade zur Fußgängerzone“, erinnert sich Laub. „Wir waren die ersten, die Stühle auf der Straße hatten, das muss vor 1981 gewesen sein. Unser Nachbar, das Café Königsbau“, fügt er schmunzelnd an, „hat stolze fünf Jahre gebraucht, bis man begriffen hat, dass man mit Außengastronomie Geld verdienen kann.“

Geschichten wie diese hat der Wirt unzählige auf Lager, er berstet praktisch vor ihnen. Man muss ihm allerdings Ruhe lassen, um sie hervorzukramen. Er schwärmt vom Historischen Volksfest, das auf dem Schlossplatz erstmals stattgefunden hat. „Ich bin geborener Cannstatter, da war das Volksfest schon als Bub immer ein Höhepunkt“, erzählt er.

Besonders aber auch, weil er mal Wasenwirt war. Als er Ende der 1990er das Schwabenbräu-Zelt übernahm, erfüllte er sich einen lang gehegten Traum. „Natürlich war das ein hoher finanzieller Aufwand und ein gewaltiger Kraftakt, aber wir haben es immer sehr, sehr gern gemacht“, so der heute 74-Jährige. „Nach zwölf intensiven Jahren haben wir dann aber für uns entschieden, dass es erst mal reicht.“