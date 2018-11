Stuttgarts Köche: Veganes Shakshuka von Thomas Adam

Eine absolute Hochburg der veganen Kochkunst liegt in einer wunderschönen Stadt: in Tel Aviv. Eine der bekanntesten deutschen Tageszeitungen, die „Frankfurter Allgemeine“, schrieb sogar: „Israel ist das veganste Land der Welt.“ Offenbar ernähren sich in dem Land über fünf Prozent der Bevölkerung vegan, eine Frau wie Tal Gilboa ist bei „Big Brother“ dabei – mit sehr radikalen Ansichten zum Tierschutz. Nun sind diese für Thomas Adam nichts Neues, der Koch aus dem Feuerbacher Lokal Körle kochte schon vegan, da war der Trend noch ganz am Anfang.