Stuttgarts Köche: Vegane Mousse au Chocolat

Das große Problem bei der Erstellung von saisonalen Rezepten für ein Gericht zeigt sich in diesem Fall deutlich. Thomas Adam muss vier Wochen vor Erscheinen seines Rezepts Erdbeeren präsentieren. Und das widerstrebt ihm sichtlich, denn als Koch des veganen Restaurants Körle und Adam sieht er sich nicht allein dem Tierschutzgedanken verpflichtet, sondern auch dem Naturschutz ganz grundsätzlich. „Eigentlich schauen wir bei allen Produkten, dass wir sie in Bioqualität beziehen“, sagt Thomas Adam, der nur deshalb nicht damit wirbt, weil es gelegentlich mal Ausnahmen gibt. „Und eigentlich legen wir auch großen Wert auf den regionalen Gedanken.“ Die Zutaten sollten möglichst nicht um die halbe Welt gekarrt werden, bevor sie in Feuerbach auf den Tisch kommen.