Die Hupperts feiern ihren Stern mit den Gästen

Huppert weiß selbst erst seit Montag von seinem Glück und konnte eine Reise nach Berlin zur Michelin-Verleihung nicht so kurzfristig einplanen, zumal sich für Dienstagabend Gäste angemeldet hatten. Mit denen wollte er als frisch gekürter Sternekoch dann auch gleich anstoßen, denn gerade „den treuen Gästen, die uns immer weiterempfohlen haben“, verdanke er viel. Am Konzept ändern möchten die Hupperts nichts – und auch nicht an den Preisen: Derzeit zahlt man 79 bis 99 Euro fürs Menü in vier bis sechs Gängen.

Mit den zwei neuen gibt es in Stuttgart nun zehn Sternerestaurants, aber weiterhin kein Zwei-Sterne-Restaurant. Trotz Betreiberwechsel in Schloss Hohenheim ist die Speisemeisterei mit Küchenchef Stefan Gschwendtner nach wie vor mit einem Stern geehrt. Auch die Änderungen in den Küchen von Olivo und 5 haben sich nicht auf die Bewertungen ausgewirkt. Weitere ausgezeichnete Adressen sind: Zirbelstube, Top Air, Wielandshöhe, Yosh und Délice. Alle Sternerestaurants in Baden-Württemberg zeigen wir auf einer Karte in der Donnerstagausgabe unserer Zeitung.