Für den Zauberlehrling sind die Sterne zum Greifen nah

Kein Wunder, denn der inzwischen 31-jährige Heldmann junior war nach seiner Ausbildung im Relais & Châteaux Hotel Villino in Lindau an zwei der besten Adressen Deutschlands: zuletzt als Saucier in der Dreisterneküche von Victor’s Fine Dining by Christian Bau in Perl-Nennig; davor nach einem Zwischenspiel im heimischen Zauberlehrling als Demichef und Chef de Partie in der Überfahrt am Tegernsee.

In der Dreisterneküche unter Christian Jürgens hat er auch Philipp Kortyka kennengelernt, der dort nach seiner Zeit im Restaurant Es Fum auf Mallorca drei Jahre lang Chefpatissier und Souschef war. Seit zwei Jahren nun hat er diese Position im Zauberlehrling inne. Ein eher ungewöhnlicher Schritt zurück von der Weltspitze in eine Küche ohne Stern, den der 26-Jährige so begründet: „Ich möchte das, was ich gelernt habe, auf meine Art und Weise präsentieren.“ Im Zauberlehrling gebe es nicht diesen hohen und bisweilen ungesunden Druck, sondern gehe es schlicht auch darum, Spaß an der Arbeit zu haben. Außerdem gebe es hier weniger „Gäste, die nicht genießen wollen, sondern nur nach Fehlern suchen“.