Nachgekocht: Graupenrisotto mit Erbsen

Was ist das für ein Buch?

Es ist nicht nur ein Buch, es ist ein wahrer Wälzer – darauf Biolek in Großbuchstaben in glänzendem Prägedruck. Es sind „Die Rezepte meines Lebens“, so der Titel von Alfred Bioleks Werk – und das ist keineswegs übertrieben. Er hat die Rezepte aus seiner „Küchenkladde“, in der er die Rezepte seiner Mutter, seiner Kochsendung und von allerlei Begegnungen sammelte. 600 an der Zahl hat er für das Buch ausgesucht. Er schreibt im Vorwort, dass das ein Buch für die Küche und eben nicht für den „Coffeetable“ oder noch schlimmer für das Bücherregal sei: „Es darf Fettflecken und Eselsohren bekommen“.